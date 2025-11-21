Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli. A giudizio anche la società calcistica Napoli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie. I casi riguardano la compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Nei mesi scorsi Chiné aveva richiesto gli atti alla Procura di Roma per valutare una possibile riapertura, ma l'esame della documentazione non ha portato alla luce elementi nuovi. È per questo che il procedimento sportivo non è stato riattivato e la posizione del club rimane archiviata. Al momento, dunque, non si intravedono sviluppi sul piano federale: la vicenda resta limitata al procedimento penale e non ci sono presupposti per un nuovo processo sportivo".