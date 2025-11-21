FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: ecco cosa rischia il Napoli

news

Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: ecco cosa rischia il Napoli

Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: ecco cosa rischia il Napoli - immagine 1
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli. A giudizio anche la società calcistica Napoli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie. I casi riguardano la compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: ecco cosa rischia il Napoli- immagine 2
Getty

Ecco cosa può succedere ora al club azzurro secondo il Corriere dello Sport: "Sul fronte sportivo, il Napoli e i suoi dirigenti restano fuori da qualsiasi rischio: niente penalizzazioni nella classifica di Serie A, ammende o squalifiche. La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, aveva archiviato la vicenda già nel 2022.

Caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio: ecco cosa rischia il Napoli- immagine 3

Nei mesi scorsi Chiné aveva richiesto gli atti alla Procura di Roma per valutare una possibile riapertura, ma l'esame della documentazione non ha portato alla luce elementi nuovi. È per questo che il procedimento sportivo non è stato riattivato e la posizione del club rimane archiviata. Al momento, dunque, non si intravedono sviluppi sul piano federale: la vicenda resta limitata al procedimento penale e non ci sono presupposti per un nuovo processo sportivo".

Leggi anche
Suso: “Vi racconto quando l’Inter mi voleva e perché ho detto no. Parlai anche...
Inter, occhio alla mossa a sorpresa di Chivu: “Sono in rialzo le quotazioni di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA