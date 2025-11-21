"A Cristian Chivu restano giusto un paio di allenamenti per completare il suo puzzle da derby, poi potrà presentarsi con il migliore vestito al galà di San Siro: ne ha frequentati parecchi in vita sua, ma da allenatore è tutto diverso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle scelte di Chivu per il suo primo derby in panchina.
Inter, occhio alla mossa a sorpresa di Chivu: “Sono in rialzo le quotazioni di…”
Il tecnico potrebbe anche pensare ad una mossa a sorpresa e la Rosea l'anticipa così: "Ad Appiano sono in risalita le quotazioni di Yann Bisseck, il tedescone che in questa stagione è traslocato spesso al centro, ma la sfida con l’usato sicuro Francesco Acerbi è apertissima.
Come sempre, il tecnico romeno deciderà soltanto in extremis: tenere sulla brace tutti è una scelta strategica e non solo tecnica. Ma mai come stavolta, però, molto dipende dagli attaccanti da tenere a bada: il passato recente dei nerazzurri dice che Leao in campo aperto ha fatto sconquassi, senza sottovalutare il fatto che Pulisic è sempre di difficile lettura. Ora il portoghese e l’americano si incastrano proprio per il derby, e questo è un pensiero in più nel laboratorio di Appiano", si legge sul quotidiano.
Da sottolineare però come sia Bisseck sia Acerbi e De Vrij sono rimasti ad Appiano Gentile, non venendo convocati dalle rispettive Nazionali. I tre hanno avuto tempo per preparare la sfida contro il Milan e spetterà quindi a Chivu scegliere su chi puntare per tentare di arginare l'attacco rossonero.
