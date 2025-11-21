La Gazzetta dello Sport anticipa quella che potrebbe essere la mossa a sorpresa di Chivu in vista del derby

Matteo Pifferi Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 10:02)

"A Cristian Chivu restano giusto un paio di allenamenti per completare il suo puzzle da derby, poi potrà presentarsi con il migliore vestito al galà di San Siro: ne ha frequentati parecchi in vita sua, ma da allenatore è tutto diverso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle scelte di Chivu per il suo primo derby in panchina.

Il tecnico potrebbe anche pensare ad una mossa a sorpresa e la Rosea l'anticipa così: "Ad Appiano sono in risalita le quotazioni di Yann Bisseck, il tedescone che in questa stagione è traslocato spesso al centro, ma la sfida con l’usato sicuro Francesco Acerbi è apertissima.

Come sempre, il tecnico romeno deciderà soltanto in extremis: tenere sulla brace tutti è una scelta strategica e non solo tecnica. Ma mai come stavolta, però, molto dipende dagli attaccanti da tenere a bada: il passato recente dei nerazzurri dice che Leao in campo aperto ha fatto sconquassi, senza sottovalutare il fatto che Pulisic è sempre di difficile lettura. Ora il portoghese e l’americano si incastrano proprio per il derby, e questo è un pensiero in più nel laboratorio di Appiano", si legge sul quotidiano.

Da sottolineare però come sia Bisseck sia Acerbi e De Vrij sono rimasti ad Appiano Gentile, non venendo convocati dalle rispettive Nazionali. I tre hanno avuto tempo per preparare la sfida contro il Milan e spetterà quindi a Chivu scegliere su chi puntare per tentare di arginare l'attacco rossonero.