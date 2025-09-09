Lautaro Martinez sarà l'ultimo tra i vari nazionali a scendere in campo e, di conseguenza, l'ultimo a tornare ad Appiano Gentile. Sulla gara del capitano nerazzurro si sofferma il Corriere dello Sport in edicola oggi: "L’ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni al prossimo Mondiale, che si celebrerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, si apre, all’una di notte italiana, con il confronto di Guayaquil, tra Ecuador e Argentina. Con il primato già blindato da tempo - 10 i punti di vantaggio sul Brasile di Carlo Ancelotti, seconda in classifica - il ct Scaloni ha pensato bene di dispensare Leo Messi dall’ultima fatica.