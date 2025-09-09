FC Inter 1908
Lautaro in campo stanotte: va verso la titolarità

Inter Lautaro Martinez
Quello del Toro chiuderà l'elenco degli impegni dei vari nerazzurri in giro per il mondo
Daniele Vitiello
Lautaro Martinez sarà l'ultimo tra i vari nazionali a scendere in campo e, di conseguenza, l'ultimo a tornare ad Appiano Gentile. Sulla gara del capitano nerazzurro si sofferma il Corriere dello Sport in edicola oggi: "L’ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni al prossimo Mondiale, che si celebrerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, si apre, all’una di notte italiana, con il confronto di Guayaquil, tra Ecuador e Argentina. Con il primato già blindato da tempo - 10 i punti di vantaggio sul Brasile di Carlo Ancelotti, seconda in classifica - il ct Scaloni ha pensato bene di dispensare Leo Messi dall’ultima fatica.

Inter Lautaro
Circostanza che dovrebbe spalancare le porte alla coppia offensiva titolare formata da Lautaro Martinez e Julian Alvarez, sempre che alla fine non riesca a ritagliarsi un posto il comasco Nico Paz.

Il centravanti dell’Inter è reduce dalla rete che ha fissato il 3-0 nell’ultima con il Venezuela, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle, a quota 32 reti, niente meno che Maradona nella classifica dei massimi marcatori della storia dell’Albiceleste. Il 4º posto, occupato da Crespo, fermo a 35 gol, ora dista solo due lunghezze. All’orizzonte anche il gradino più basso del podio, occupato da Aguero, a quota 42. Più distante Batistuta, con le sue 56 marcature. Inarrivabile Messi a 114".

