Lautaro Martinez sarà l'ultimo tra i vari nazionali a scendere in campo e, di conseguenza, l'ultimo a tornare ad Appiano Gentile. Sulla gara del capitano nerazzurro si sofferma il Corriere dello Sport in edicola oggi: "L’ultima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni al prossimo Mondiale, che si celebrerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, si apre, all’una di notte italiana, con il confronto di Guayaquil, tra Ecuador e Argentina. Con il primato già blindato da tempo - 10 i punti di vantaggio sul Brasile di Carlo Ancelotti, seconda in classifica - il ct Scaloni ha pensato bene di dispensare Leo Messi dall’ultima fatica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Argentina, Lautaro in campo stanotte: va verso la titolarità perché…
news
CdS – Argentina, Lautaro in campo stanotte: va verso la titolarità perché…
Quello del Toro chiuderà l'elenco degli impegni dei vari nerazzurri in giro per il mondo
Circostanza che dovrebbe spalancare le porte alla coppia offensiva titolare formata da Lautaro Martinez e Julian Alvarez, sempre che alla fine non riesca a ritagliarsi un posto il comasco Nico Paz.
Il centravanti dell’Inter è reduce dalla rete che ha fissato il 3-0 nell’ultima con il Venezuela, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle, a quota 32 reti, niente meno che Maradona nella classifica dei massimi marcatori della storia dell’Albiceleste. Il 4º posto, occupato da Crespo, fermo a 35 gol, ora dista solo due lunghezze. All’orizzonte anche il gradino più basso del podio, occupato da Aguero, a quota 42. Più distante Batistuta, con le sue 56 marcature. Inarrivabile Messi a 114".
© RIPRODUZIONE RISERVATA