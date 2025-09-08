In Uk – Onana ha fatto arrabbiare Amorim: ecco perché

In Inghilterra fa parlare la probabile cessione di Onana al Trabzonspor e si dice che Amorim sia arrabbiato con l'ex portiere dell'Inter, perché al suo ritorno nel centro sportivo dello United, prima di iniziare la preparazione per la nuova stagione, il portiere abbia chiesto un nuovo contratto. Da quanto riportato dalla stampa inglese il camerunense, che nella sua esperienza in Inghilterra è stato criticato per diversi errori, sia tornato a Carrington chiedendo un nuovo accordo con il club. Una questione che ha sollevato perché, dopo le difficoltà della passata stagione, si era arrivati ad una riduzione dello stipendio per tutti i giocatori.

"La posizione dell'ex stella dell'Ajax "non è stata accolta bene" da Amorim. Tuttavia, finora lo United ha deciso di non vendere Onana durante la sessione estiva di calciomercato. Quando i rappresentanti del camerunense lo hanno contattato per chiedere chiarimenti, il club ha confermato che faceva ancora parte dei piani di Amorim. Ma alla fine i Red Devils hanno deciso di ingaggiare un nuovo portiere dopo gli errori commessi da Bayindir in Premier League questa stagione. Da allora Onana è stato accostato a un trasferimento in Turchia, dove la finestra di mercato rimane aperta. Nel fine settimana è emersa la notizia della cessione del giocatore al Trabzonspor e nonostante diverse fonti parlino di un accordo raggiunto, al momento in Inghilterra sono convinti che tutto dipenda ancora dalla decisione di Onana.