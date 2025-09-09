Il turco, di rientro dalla Nazionale, dovrà dimostrare di essere in condizione per guadagnarsi una maglia da titolare contro la Juve

Andrea Della Sala Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 08:02)

Dopo la brutta partita con l'Udinese, Calhanoglu dovrà convincere Chivu in questi giorni. Il turco, di rientro dalla Nazionale, dovrà dimostrare di essere in condizione per guadagnarsi una maglia da titolare contro la Juve.

"Per chi ancora non se ne fosse accorto, il giardino di Appiano è diventato un’arena: o si sgomita per guadagnarsi la pagnotta, o si rischia di scivolare indietro. Giusto una decina di giorni fa, sul concetto si era espresso lo stesso Chivu, spiegando che con lui il posto ce lo si guadagna in allenamento e non in base all’ultima partita. E allora, a ripensarci adesso, quelle parole dovranno diventare per Hakan Calhanoglu la bussola da stringere in mano per orientarsi sulla via che porta allo Stadium, senza sbagliare pericolosamente strada. Dovesse scegliere il centrocampo per la super sfida alla Juventus di sabato guardando a quanto successo contro l’Udinese, Chivu non esiterebbe a tagliare il turco dai titolari, e se allargasse lo sguardo al tracollo della Turchia l’altra sera contro la Spagna, le cose per Hakan peggiorerebbero pure. Quattro giorni di lavoro alla Pinetina, però, possono bastare e avanzare a Calhanoglu per rimettere le cose a posto e confermarsi alla guida dell’Inter. Se la missione andrà in porto, poi, il lavoro non sarà certo finito: il rilancio definitivo, di Calha e di tutta l’Inter, dovrà passare dal super classico", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Che Hakan sia centrale nella mediana che ha in mente il tecnico è fuori discussione. Il punto, semmai, è capire in che condizioni il turco si ripresenterà ad Appiano questa mattina, quando il gruppo ricomincerà ad allenarsi dopo tre giorni di riposo. Insieme a Calha arriverà anche Zielinski, fresco di assist a Lewandowski nel 3-1 della sua Polonia alla Finlandia: i due rimpolperanno la terra di mezzo insieme a Mkhitaryan e Diouf, rimasti ad Appiano durante la sosta e carichi (a segno entrambi nel test col Padova, in grande crescita il francese). Da domani il reparto sarà al completo con i ritorni di Barella, Frattesi e Sucic. E allora Calha dovrà mettersi a correre, perché la concorrenza si è fatta più accesa che mai".

"Non è una questione di ruolo — in rosa non ci sono altri play “puri” — ma di forma, fisica e mentale. Hakan si è appena messo alle spalle l’estate più difficile della carriera in nerazzurro, e i capricci dei muscoli lo hanno restituito all’Inter poco brillante dal punto di vista atletico, problema emerso anche nello 0-6 in nazionale. Da regista, nei giorni migliori ha dimostrato di avere gli occhi anche dietro. Serviranno adesso che c’è da guardarsi le spalle: se Chivu scegliesse di cambiare pelle in corsa, potrebbe preferirgli la fisicità e il dinamismo di Diouf. Se cercasse l’equilibrio, potrebbe riproporre il trio visto col Torino: Sucic, Barella e Mkhitaryan. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, Chivu ci ragionerà su. La verità sta in mezzo, lì dove conta di stare Calha", aggiunge Gazzetta.