CdS – Champions, Lautaro cerca un’altra impresa: tutto ricomposto dopo lo sfogo

Inter Lautaro
Il capitano nerazzurro ha creato turbolenze che sono servite a sistemare alcune situazioni nello spogliatoio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Spazio alla voglia di tornare a esultare anche in Champions League di Lautaro Martinez sul Corriere dello Sport di oggi. L'argentino spera di trascinare la squadra verso un'altra grande stagione anche in campo internazionale. Si legge sul quotidiano:

CdS – Champions, Lautaro cerca un’altra impresa: tutto ricomposto dopo lo sfogo- immagine 2
Getty Images

"Sul campo, indossa la fascia di capitano, ma è dentro lo spogliatoio che Lautaro fa sentire il suo peso di leader. Avverte la responsabilità del ruolo e questo, dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, lo ha spinto ad uno sfogo che ha provocato non poche turbolenze. I modi erano sbagliati, ma il fine era comunque il bene dell’Inter. Così è stato più semplice ricomporre con Thuram prima e Calhanoglu poi.

Del resto, solo recuperando l’antica intesa si può andare a caccia di un’altra impresa. Nessuno prevede un’Inter capace di raggiungere una nuova finale di Champions. Ma era lo stesso anche nel 2023 e lo scorso anno. E allora perché non provarci ancora? La squadra nerazzurra, come il suo capitano, ormai, non è più una outsider, ma si è guadagnata lo status di big. Da confermare, però, ad ogni uscita. Quindi anche stasera contro lo Slavia Praga. Il primo a saperlo è proprio Lautaro".

