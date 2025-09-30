"Sul campo, indossa la fascia di capitano, ma è dentro lo spogliatoio che Lautaro fa sentire il suo peso di leader. Avverte la responsabilità del ruolo e questo, dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, lo ha spinto ad uno sfogo che ha provocato non poche turbolenze. I modi erano sbagliati, ma il fine era comunque il bene dell’Inter. Così è stato più semplice ricomporre con Thuram prima e Calhanoglu poi.