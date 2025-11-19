Chivu si affida all’attacco che, con 26 reti all’attivo, si rivela il più prolifico del campionato. Se fin qui Bonny e Pio Esposito hanno cercato di sopperire all’assenza del francese (cinque gol in due per le seconde linee dell’Inter contro lo zero delle punte titolari del Milan, Gimenez e Nkunku…), ora sta per tornare la Thu-La. Cinquantaquattro giorni dopo l’ultima apparizione, Thuram è pronto a scendere in campo accanto al Toro: era la notte del 30 settembre quando l’attaccante nel corso della sfida di Champions contro lo Slavia Praga fu costretto a uscire a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Da allora le responsabilità sono ricadute sulle spalle del capitano che, almeno in questa occasione, potrà preparare la sfida senza rientri last minute dal Sudamerica (dopo l’amichevole con l’Angola è tornato sabato a Milano).
"Certo, al contrario di Max Allegri che non ha impegni europei e può pianificare con calma gli allenamenti, Chivu dovrà dosare le energie in vista della trasferta di Champions a Madrid di mercoledì prossimo. La classifica di coppa sorride all’Inter, capolista con Bayern e Arsenal con 12 punti, ma ad Appiano non ci si può permettere di allentare la tensione: mancano punti per rendere aritmetica la qualificazione agli ottavi. Nel frattempo l’allenatore deve sciogliere gli ultimi dubbi: il principale riguarda le condizioni di Dumfries, alle prese con un fastidio alla caviglia. In caso di forfait è pronto Carlos Augusto. Dopo i rovesci con Napoli e Juventus, è l’ora di dimostrare di essere grande anche con le grandi. Si va verso il sold out a San Siro e il record d’incasso (il precedente di 7 milioni e 600 mila euro appartiene al derby del settembre dello scorso anno)", aggiunge il quotidiano.
