"Per Cristian Chivu, catapultato in estate sulla panchina dei finalisti di Champions, sarà la prima volta da allenatore. Non si può dire però che non abbia vissuto notti del genere da giocatore perché sia da nerazzurro che da romanista in totale ha disputato sedici derby (cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte). Le farfalle nella pancia arriveranno nelle prossime ore, quando tutta la truppa dei nazionali avrà fatto ritorno alla Pinetina. Oggi sarà il turno dei cinque azzurri reduci dalla débacle con la Norvegia, di Calhanoglu finito di nuovo nel mirino del Galatasaray, di Zielinski e Sucic. Ieri si è rivisto capitan Lautaro che, a meno di sorprese a ora non preventivabili, domenica tornerà a far coppia con Marcus Thuram", scrive il Corriere della Sera.