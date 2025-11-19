Sarà un’Inter inedita, comunque: mai in questa stagione il brasiliano ha cominciato una partita sulla fascia destra, anche se Chivu gli ha chiesto di entrare (come contro la Lazio) quando doveva essere gestito il vantaggio. Carlos Augusto ha giocato già in tre ruoli: centrale, esterno sinistro e ora destro", spiega La Gazzetta dello Sport.