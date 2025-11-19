Con Dumfries ai box per un problema alla caviglia, l'esterno brasiliano Carlos Augusto dovrebbe traslocare sulla fascia destra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu si affida alla duttilità di Carlos Augusto: 3 ruoli in stagione. Luis Henrique…
news
Inter, Chivu si affida alla duttilità di Carlos Augusto: 3 ruoli in stagione. Luis Henrique…
Con Dumfries ai box per un problema alla caviglia, l'esterno brasiliano dovrebbe traslocare sulla fascia destra
"Chivu avrebbe affrontato più volentieri il derby con Dumfries, evidentemente. Ma non può rischiare di sostituirlo con Luis Henrique, ancora acerbo, per ragioni anche tattiche. Carlos Augusto, mancino, può servire anche nella prima marcatura su Leao nei momenti in cui il portoghese partirà da sinistra per accentrarsi.
Sarà un’Inter inedita, comunque: mai in questa stagione il brasiliano ha cominciato una partita sulla fascia destra, anche se Chivu gli ha chiesto di entrare (come contro la Lazio) quando doveva essere gestito il vantaggio. Carlos Augusto ha giocato già in tre ruoli: centrale, esterno sinistro e ora destro", spiega La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA