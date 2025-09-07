Basta una parola e il senso di un'intervista cambia completamente. In questa circostanza, la parola incriminata è "nunca"

Basta una parola e il senso di un'intervista cambia completamente. In questa circostanza, quella dell'intervista di Lautaro a France Football, la parola incriminata è "nunca", che significa "mai". Dire "il mister ci ha detto che sarebbe andato via" e dire "il mister mai ci ha detto che sarebbe andato via" stravolge ovviamente tutto. E' quello che è successo ieri con la traduzione di France Football dell'intervista di Lautaro.

Il racconto del Corriere dello Sport — "La debacle di Monaco ha diverse cause, ma tra queste non c’è la distrazione che avrebbe generato il tema se fosse permeato anche all’interno dello spogliatoio.

Inzaghi ha tenuto a specificarlo anche dopo il suo addio all’Inter e non è stato l’unico. Lo ha confermato anche Lautaro Martinez, sebbene la sua intervista rilasciata a France Football abbia scatenato ieri un caso per colpa di una errata traduzione dallo spagnolo.

«In quel momento, il mister non ci aveva mai comunicato di avere un’offerta e che sarebbe andato via. Quindi noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo», la risposta del capitano. Il «mai» però era sparito nel testo pubblicato, ribaltando il senso delle sue parole. L’uffico comunicazione dell’Inter e il giocatore hanno sollecitato una correzione in corsa.

La versione del Toro si sovrappone perfettamente a quella del tecnico piacentino e restituisce una verità certificata da consegnare ai posteri, chiudendo per sempre la vicenda. «Ha sempre dato prova di professionalità. Ci sentivamo molto a nostro agio con lui. Era la nostra testa pensante», il sigillo su un rapporto umano non scalfito dalla separazione.