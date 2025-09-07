Basta una parola e il senso di un'intervista cambia completamente. In questa circostanza, quella dell'intervista di Lautaro a France Football, la parola incriminata è "nunca", che significa "mai". Dire "il mister ci ha detto che sarebbe andato via" e dire "il mister mai ci ha detto che sarebbe andato via" stravolge ovviamente tutto. E' quello che è successo ieri con la traduzione di France Football dell'intervista di Lautaro.
Cds – France Football la combina grossa: sbaglia traduzione e scatena il caos Lautaro-Inzaghi
Il racconto del Corriere dello Sport—
"La debacle di Monaco ha diverse cause, ma tra queste non c’è la distrazione che avrebbe generato il tema se fosse permeato anche all’interno dello spogliatoio.
Inzaghi ha tenuto a specificarlo anche dopo il suo addio all’Inter e non è stato l’unico. Lo ha confermato anche Lautaro Martinez, sebbene la sua intervista rilasciata a France Football abbia scatenato ieri un caso per colpa di una errata traduzione dallo spagnolo.
«In quel momento, il mister non ci aveva mai comunicato di avere un’offerta e che sarebbe andato via. Quindi noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo», la risposta del capitano. Il «mai» però era sparito nel testo pubblicato, ribaltando il senso delle sue parole. L’uffico comunicazione dell’Inter e il giocatore hanno sollecitato una correzione in corsa.
La versione del Toro si sovrappone perfettamente a quella del tecnico piacentino e restituisce una verità certificata da consegnare ai posteri, chiudendo per sempre la vicenda. «Ha sempre dato prova di professionalità. Ci sentivamo molto a nostro agio con lui. Era la nostra testa pensante», il sigillo su un rapporto umano non scalfito dalla separazione.
