Il centrocampista francese lavora ad Appiano Gentile con un riferimento molto importante nello spogliatoio e in campo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 11:02)

"Mentre i compagni sono impegnati con le rispettive nazionali, per Andy Diouf è cominciato il corso intensivo di Inter", scrive TuttoSport in edicola stamattina. Il francese sta lavorando per entrare prima possibile nelle gerarchie e negli schemi di Chivu: "In questo senso, l’amichevole contro il Padova di venerdì è stato come un test di metà semestre e il buon Diouf l’ha superato, mettendosi in luce con un bel gol".

Si legge ancora: "Una palla rubata a centrocampo, sgroppata fino all’area avversaria, dribbling e diagonale: prezioso campionario di quelle che sono le caratteristiche migliori del giocatore ex Lens. Il francese è un centrocampista giovane, un ‘box to box’, con gamba e corsa e anche muscoli. Sarà da educare a compiti anche un po’ più difensivi, per dare equilibrio all’Inter made in Chivu. E per capire meglio come integrarsi nel gioco, avrà l’occasione di copiare dal più esperto di tutti, in quanto a conoscenza del centrocampo.

Chivu nel 3-4-2-1 schierato contro il Padova lo ha piazzato al fianco di Mkhitaryan (anche lui in gol). Diouf dovrà essere bravo a ‘rubare’ il più possibile dall’armeno, che ha sì caratteristiche diverse, ma che è un altro profilo di giocatore che con i suoi movimenti è stato irrinunciabile per la capacità di dare equilibrio alla squadra. Il tutor Mikhy ci metterà qualcosa del suo, a Chivu spetta il grosso del lavoro per trasformare Diouf nel centrocampista per quest’Inter".