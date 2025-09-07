Akanji scossa Inter: così si può sdoppiare! La strategia anti-Juve di Chivu

Manuel Akanji è pronto all’esordio con la maglia dell’Inter, già nel derby d’Italia contro la Juventus. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, “la logica suggerisce che Akanji cominci la sua storia nell’Inter sul centro destra dalla parte di Yildiz, uno degli spauracchi più imprevedibili, per sfidarlo a viso aperto come è stato abituato a fare da pep Guardiola a Manchester. Non è un caso che, nell’ultima stagione, Akanji sia risultato il difensore più preciso dell’intera Premier League nei passaggi (93,6%).

Con il calcio sbrigativo e coraggioso, senza fronzoli di palleggio, Chivu ha battuto Tudor pochi mesi fa da allenatore del Parma: l’azione decisiva, conclusa con il colpo di testa di Pellegrino, nasce proprio da un recupero alto su Cambiaso, che sabato mancherà per squalifica. È verosimile che l’Inter appoggiandosi a potenzialità tecniche molto superiori, insista su questa strategia, pigiando forte nei momenti in cui la Juventus proverà a uscire con la lancia resta. Lautaro e Thuram nel piano partita accerchieranno e isoleranno Bremer. Le mezzali, soprattutto se giocherà ancora Sucic, avranno il compito di confondere le idee alla controparte. E Akanji, in questo senso, così come Bastoni sul ramo sinistro, diventa un frutto importante per l’albero della cuccagna.