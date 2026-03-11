"Rinnovo oltre il 2027 e conferma. Oppure niente prolungamento e addio. Dopo l’ottimo avvio di stagione di Calhanoglu, era questo l’orientamento dell’Inter. Troppo importanti, infatti, l’apporto e le doti del turco, che, nel frattempo, sembrava pure aver risolto i guai fisici che l’avevano tartassato la scorsa stagione. La fine del 2025, invece, ha mutato lo scenario. I muscoli dell’ex Milan, infatti, sono tornati ad essere fragili.

Tanto che, in rapida successione, si è dovuto fermare ben 4 volte. L’ultima è della scorsa settimana, prima del derby. Si è accomodato in panchina, ma ha ammesso di non essere nelle condizioni di giocare. Gli accertamenti effettuati lunedì hanno dato la conferma: leggero risentimento all’adduttore. Il regista nerazzurro non ci sarà sabato con l’Atalanta e non è scontato che faccia in tempo a recuperare per la Fiorentina, il 22 marzo. Poi ci sarà la sosta, con la Turchia che, come l’Italia, si giocherà il Mondiale".