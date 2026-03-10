"Più che la sconfitta di misura (con recriminazioni per il sospetto tocco col braccio del rossonero Ricci nel recupero, non visto dall'arbitro e ignorato dal Var) resta la sensazione di non averci provato fino in fondo…". Così il quotidiano Il Giorno torna sulla sconfitta dell'Inter nell'ultimo derby che ha riportato il Milan a meno sette.
Il Giorno – Inter, ti manca il capitano. I numeri sono dalla tua, ma occhio al calendario
"Perché quell'atteggiamento cosi prudente? E perché i nerazzurri fanno tanta fatica nelle sfide che contano? Chiamatela pure sindrome delle Grandi (o sedicenti tali), dal Bodø/Glimt ai cugini: andamento lentissimo. Come se Chivu e la sua truppa fossero preoccupati (e di cosa poi?), un po' come accaduto nel 2022 e nel 2025 a Simone Inzaghi che si è visto sfuggire due scudetti già in cassaforte. L'Inter ha raccolto poco con le prime del campionato (4 ko e il match vinto contro la Juventus fra le polemiche). E poi continua la maledizione nella stracittadina: da sei vinti a sette di fila senza successi (5 sconfitte e due pareggi)", scrive nel suo articolo Giulia Mola.
Il derby non è andato come i nerazzurri si aspettavano e neanche Dimarco, il migliore finora in campo, è riuscito a trovare il colpo. Neanche Bastoni per non parlare di Barella - scrive ancora il giornale - con Esposito e Bonny ingabbiati dalla difesa del Milan.
"La mancanza di Lautaro Martinez comincia a pesare: cinque partite senza di lui, cinque gol realizzati (nessuno dagli attaccanti). Si capisce quale sia il peso del capitano. Contro l'Atalanta rientrerà Thuram, pero mancherà Calhanoglu. Ma i numeri continuano ad essere dalla parte della capolista: 14 vittorie nelle ultime 16 partite di campionato e sette punti di vantaggio sul Milan a dieci turni dal termine, rappresentano uno scudo efficace. La criticità è nel calendario: dopo la Dea c'è la Fiorentina in trasferta, e poi la Roma prima del Como. Partite per nulla scontate. Per scacciare l'incubo e chiudere il discorso scudetto", conclude lo stesso articolo.
(Fonte: Il Giorno)
