Il Giorno – Inter, ti manca il capitano. I numeri sono dalla tua, ma occhio al calendario

Il quotidiano, tra le sue pagine sportive, torna sul derby di Milano e sul momento della squadra di Chivu che non riesce a fare il passo decisivo nei match che contano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

"Più che la sconfitta di misura (con recriminazioni per il sospetto tocco col braccio del rossonero Ricci nel recupero, non visto dall'arbitro e ignorato dal Var) resta la sensazione di non averci provato fino in fondo…". Così il quotidiano Il Giorno torna sulla sconfitta dell'Inter nell'ultimo derby che ha riportato il Milan a meno sette.

"Perché quell'atteggiamento cosi prudente? E perché i nerazzurri fanno tanta fatica nelle sfide che contano? Chiamatela pure sindrome delle Grandi (o sedicenti tali), dal Bodø/Glimt ai cugini: andamento lentissimo. Come se Chivu e la sua truppa fossero preoccupati (e di cosa poi?), un po' come accaduto nel 2022 e nel 2025 a Simone Inzaghi che si è visto sfuggire due scudetti già in cassaforte. L'Inter ha raccolto poco con le prime del campionato (4 ko e il match vinto contro la Juventus fra le polemiche). E poi continua la maledizione nella stracittadina: da sei vinti a sette di fila senza successi (5 sconfitte e due pareggi)", scrive nel suo articolo Giulia Mola.

Il derby non è andato come i nerazzurri si aspettavano e neanche Dimarco, il migliore finora in campo, è riuscito a trovare il colpo. Neanche Bastoni per non parlare di Barella - scrive ancora il giornale - con Esposito e Bonny ingabbiati dalla difesa del Milan.

"La mancanza di Lautaro Martinez comincia a pesare: cinque partite senza di lui, cinque gol realizzati (nessuno dagli attaccanti). Si capisce quale sia il peso del capitano. Contro l'Atalanta rientrerà Thuram, pero mancherà Calhanoglu. Ma i numeri continuano ad essere dalla parte della capolista: 14 vittorie nelle ultime 16 partite di campionato e sette punti di vantaggio sul Milan a dieci turni dal termine, rappresentano uno scudo efficace. La criticità è nel calendario: dopo la Dea c'è la Fiorentina in trasferta, e poi la Roma prima del Como. Partite per nulla scontate. Per scacciare l'incubo e chiudere il discorso scudetto", conclude lo stesso articolo.

