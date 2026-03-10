"Perché quell'atteggiamento cosi prudente? E perché i nerazzurri fanno tanta fatica nelle sfide che contano? Chiamatela pure sindrome delle Grandi (o sedicenti tali), dal Bodø/Glimt ai cugini: andamento lentissimo. Come se Chivu e la sua truppa fossero preoccupati (e di cosa poi?), un po' come accaduto nel 2022 e nel 2025 a Simone Inzaghi che si è visto sfuggire due scudetti già in cassaforte. L'Inter ha raccolto poco con le prime del campionato (4 ko e il match vinto contro la Juventus fra le polemiche). E poi continua la maledizione nella stracittadina: da sei vinti a sette di fila senza successi (5 sconfitte e due pareggi)", scrive nel suo articolo Giulia Mola.