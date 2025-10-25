FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, Bonny torna dove ha già lasciato il segno: l’anno scorso…

news

CdS – Inter, Bonny torna dove ha già lasciato il segno: l’anno scorso…

Bonny
Il francese sarà in campo ancora una volta per non far rimpiangere il suo connazionale Thuram
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Tutti gli indizi portano a lui. Sarà Bonny a fare coppia con Lautaro Martinez in Napoli-Inter di questo pomeriggio. L'attaccante francese ha già giocato al Maradona lo scorso anno, con la maglia del Parma. Sul precedente torna il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

CdS – Inter, Bonny torna dove ha già lasciato il segno: l’anno scorso…- immagine 2
Getty Images

"A Fuorigrotta ha già lasciato il segno l’anno scorso, dal dischetto, concedendosi la prima gioia personale in Serie A. Il Parma si fece poi rimontare negli ultimi minuti, sciupando una grande opportunità. Stavolta sogna di ripetersi, ma portando via da Napoli un successo che avrebbe un peso specifico clamoroso per la stagione dell’Inter.

Toccherà a lui (che oggi peraltro compie 22 anni) dare imprevedibilità alla fase offensiva contro una retroguardia che negli ultimi giorni si è dimostrata molto più fragile del previsto".

Leggi anche
Auriemma: “Napoli-Inter? Apparentemente sbilanciata verso Chivu perché…”
Che sfida De Bruyne-Barella. Il belga non ha ancora convinto, il nerazzurro pilastro per Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA