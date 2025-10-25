Il francese sarà in campo ancora una volta per non far rimpiangere il suo connazionale Thuram

Tutti gli indizi portano a lui. Sarà Bonny a fare coppia con Lautaro Martinez in Napoli-Inter di questo pomeriggio. L'attaccante francese ha già giocato al Maradona lo scorso anno, con la maglia del Parma. Sul precedente torna il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"A Fuorigrotta ha già lasciato il segno l’anno scorso, dal dischetto, concedendosi la prima gioia personale in Serie A. Il Parma si fece poi rimontare negli ultimi minuti, sciupando una grande opportunità. Stavolta sogna di ripetersi, ma portando via da Napoli un successo che avrebbe un peso specifico clamoroso per la stagione dell’Inter.