"Scudetto d’inverno senza Lautaro e con il turnover. All’Inter basta un punto questa sera con il Lecce per conquistare un titolo che più platonico non potrebbe essere, ma che rappresenterebbe, comunque, la bontà del lavoro svolto finora. Un solo punto, infatti, impedirebbe al Milan, impegnato domani a Como, l’aggancio in vetta. Già tagliato fuori il Napoli, in campo giusto prima dei nerazzurri, già distaccato di 4 punti. Chiaro, però, che un pareggio avrebbe il sapore della sconfitta per Chivu e i suoi. I 3 punti con i salentini sono un bottino obbligato. Come sarà fondamentale conquistare raccogliere il massimo nelle 4 sfide successive (Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo), che precederanno il big match con la Juventus".