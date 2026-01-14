FC Inter 1908
Incredibile Napoli: squalifica Conte, De Laurentiis molto contrariato! E parlerà coi legali per…

Sembra che Aurelio De Laurentiis non abbia preso bene il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Antonio Conte
Marco Astori
Sembra che Aurelio De Laurentiis non abbia preso bene il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Antonio Conte dopo la sceneggiata di domenica sera durante Inter-Napoli a San Siro.

A riportarlo è Il Mattino: "Difficilmente il club azzurro farà ricorso: quello che c'è nel referto lascia pochi spazi agli appigli giuridici. De Laurentiis, da ieri a Napoli, molto contrariato per la sanzione, ne parlerà in queste ore con i suoi legali.

Peraltro, si è mosso una specie di plotone di esecuzione contro Conte: non solo arbitro e quarto ufficiale ma nel dispositivo del giudice Mastrandrea spunta anche il referto degli ispettori della Procura federale".

