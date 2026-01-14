Sembra che Aurelio De Laurentiis non abbia preso bene il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Antonio Conte dopo la sceneggiata di domenica sera durante Inter-Napoli a San Siro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Incredibile Napoli: squalifica Conte, De Laurentiis molto contrariato! E parlerà coi legali per…
news
Incredibile Napoli: squalifica Conte, De Laurentiis molto contrariato! E parlerà coi legali per…
Sembra che Aurelio De Laurentiis non abbia preso bene il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti di Antonio Conte
A riportarlo è Il Mattino: "Difficilmente il club azzurro farà ricorso: quello che c'è nel referto lascia pochi spazi agli appigli giuridici. De Laurentiis, da ieri a Napoli, molto contrariato per la sanzione, ne parlerà in queste ore con i suoi legali.
Peraltro, si è mosso una specie di plotone di esecuzione contro Conte: non solo arbitro e quarto ufficiale ma nel dispositivo del giudice Mastrandrea spunta anche il referto degli ispettori della Procura federale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA