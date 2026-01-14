Due giornate di squalifica ad Antonio Conte dopo lo show di domenica sera in Inter-Napoli: il tecnico leccese è stato punito dopo essersi rivolto in modo veemente contro quarto uomo e direttore di gara.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Furia Conte, gli ispettori federali hanno segnalato che mentre tornava nel tunnel Antonio ha…
news
Furia Conte, gli ispettori federali hanno segnalato che mentre tornava nel tunnel Antonio ha…
Nel dettagliato referto dell'arbitro Maurizio Doveri c'è la ricostruzione delle plateali proteste a bordo campo: ma c'è di più
Spiega in merito Repubblica: "Nel dettagliato referto dell'arbitro Maurizio Doveri c'è la ricostruzione delle plateali proteste a bordo campo del tecnico leccese, già documentate in diretta dalle immagini televisive di Dazn: il pallone calciato rabbiosamente via dopo il rigore fischiato contro Amir Rrahmani e il faccia a faccia col quarto uomo Andrea Colombo.
Gli ispettori federali presenti allo stadio hanno inoltre rincarato la dose, segnalando che il condottiero azzurro avrebbe continuato a inveire per la direzione di gara (al grido di "Vergogna") nel suo percorso dal tunnel alla tribuna. Ecco perché è poco probabile che la pena sia ridotta: gli elementi di prova sono schiaccianti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA