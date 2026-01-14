Due giornate di squalifica ad Antonio Conte dopo lo show di domenica sera in Inter-Napoli: il tecnico leccese è stato punito dopo essersi rivolto in modo veemente contro quarto uomo e direttore di gara.

Spiega in merito Repubblica: "Nel dettagliato referto dell'arbitro Maurizio Doveri c'è la ricostruzione delle plateali proteste a bordo campo del tecnico leccese, già documentate in diretta dalle immagini televisive di Dazn: il pallone calciato rabbiosamente via dopo il rigore fischiato contro Amir Rrahmani e il faccia a faccia col quarto uomo Andrea Colombo.

Gli ispettori federali presenti allo stadio hanno inoltre rincarato la dose, segnalando che il condottiero azzurro avrebbe continuato a inveire per la direzione di gara (al grido di "Vergogna") nel suo percorso dal tunnel alla tribuna. Ecco perché è poco probabile che la pena sia ridotta: gli elementi di prova sono schiaccianti".