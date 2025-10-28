"In casa Inter è il momento anche di digerire il danno oltre la beffa. L’episodio che sabato ha portato al rigore realizzato poi da De Bruyne, non solo ha regalato il vantaggio alla squadra di Conte al Maradona, ma ha anche costretto Henrikh Mkhitaryan ad abbandonare il campo.

Fermatosi proprio dopo il contatto con Di Lorenzo, il centrocampista ha accusato un fastidio che fin da subito ha preoccupato lo staff medico del club. L’armeno si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, confermando dunque le primissime sensazioni. Il rischio è che resti ai box per circa un mese. Bisognerà inevitabilmente riaggiornarsi più avanti per previsioni più concrete sul rientro, anche in base a come procederà il lavoro individuale".