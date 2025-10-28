FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, c’è un danno oltre la beffa: confermato il pessimismo su…

news

CdS – Inter, c’è un danno oltre la beffa: confermato il pessimismo su…

CdS – Inter, c’è un danno oltre la beffa: confermato il pessimismo su… - immagine 1
In casa nerazzurra costretti a fare i conti con un problema che ha creato la trasferta del Maradona
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La tegola con cui bisognerà fare i conti non è facile da gestire. L'Inter si ritroverà nelle prossime settimane orfane di un giocatore che più di tutti l'aiuta a tenere in campo un determinato equilibrio. Ne parla anche il Corriere dello Sport di stamattina:

CdS – Inter, c’è un danno oltre la beffa: confermato il pessimismo su…- immagine 2
Getty Images

"In casa Inter è il momento anche di digerire il danno oltre la beffa. L’episodio che sabato ha portato al rigore realizzato poi da De Bruyne, non solo ha regalato il vantaggio alla squadra di Conte al Maradona, ma ha anche costretto Henrikh Mkhitaryan ad abbandonare il campo.

Fermatosi proprio dopo il contatto con Di Lorenzo, il centrocampista ha accusato un fastidio che fin da subito ha preoccupato lo staff medico del club. L’armeno si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, confermando dunque le primissime sensazioni. Il rischio è che resti ai box per circa un mese. Bisognerà inevitabilmente riaggiornarsi più avanti per previsioni più concrete sul rientro, anche in base a come procederà il lavoro individuale". 

Leggi anche
Inter, sorpasso in mezzo: il favorito al posto di Mkhitaryan. Chance Carlos, in attacco…
Inter, problema difesa: serve upgrade, anche in porta. Società al lavoro, due soluzioni interne

© RIPRODUZIONE RISERVATA