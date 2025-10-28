"Per rialzarsi dalla caduta dello Stadium — e rimettersi a vincere, per sette partite di fila — Cristian Chivu aveva cambiato la sua Inter, ma senza esagerare: tre avvicendamenti, di cui uno forzato (Pio Esposito per Lautaro, fuori uso ad Amsterdam). Un mese e mezzo dopo, c’è aria da corsi e ricorsi: l’Inter si affaccia alla sfida di domani sera contro la Fiorentina con un titolarissimo da sostituire gioco forza, Mkhitaryan, e con la necessità di rinnovare le proprie energie. Non servono rivoluzioni, serve la vera Inter che a Napoli non si è quasi mai vista", sottolinea La Gazzetta dello Sport.