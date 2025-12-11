"Questo problema, l’Inter se, lo trascina dall’anno scorso: da 13 incroci, infatti, non batte una tra Napoli, Milan e Juve. Almeno, nella passata stagione, in Europa, i nerazzurri avevano conquistato diversi successi contro big assolute del vecchio continente, come Arsenal, Bayern e Barcellona.

Adesso, invece, pure in Champions arrivano le delusioni. Anche l’altra sera Chivu ha ribadito che, in certe sfide, «serve di più», che non basta quanto messo finora. Quel balzo in avanti, però, continua a non arrivare. Ed è anche più grave il fatto che quasi tutte queste sconfitte siano arrivate in maniera immeritata. Insomma, i nerazzurri hanno sempre tenuto il campo, anche mettendo sotto l’avversario, ma è sempre mancato qualcosa".