news

CdS – Inter, c’è un problema che dura dall’anno scorso: ed è più grave che…

Il focus proposto dal quotidiano a proposito dei nerazzurri che faticano a incidere soprattutto in determinate situazioni
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

L'Inter di quest'anno si trascina dietro un limite che viene dalla scorsa stagione. Sul quale Chivu finora non è riuscito a mettere mano. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Questo problema, l’Inter se, lo trascina dall’anno scorso: da 13 incroci, infatti, non batte una tra Napoli, Milan e Juve. Almeno, nella passata stagione, in Europa, i nerazzurri avevano conquistato diversi successi contro big assolute del vecchio continente, come Arsenal, Bayern e Barcellona.

Adesso, invece, pure in Champions arrivano le delusioni. Anche l’altra sera Chivu ha ribadito che, in certe sfide, «serve di più», che non basta quanto messo finora. Quel balzo in avanti, però, continua a non arrivare. Ed è anche più grave il fatto che quasi tutte queste sconfitte siano arrivate in maniera immeritata. Insomma, i nerazzurri hanno sempre tenuto il campo, anche mettendo sotto l’avversario, ma è sempre mancato qualcosa".

