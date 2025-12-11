FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, problema mentale con le big? Manca cattiveria, nello staff di Chivu c’è una convinzione

news

Inter, problema mentale con le big? Manca cattiveria, nello staff di Chivu c’è una convinzione

Inter, problema mentale con le big? Manca cattiveria, nello staff di Chivu c’è una convinzione - immagine 1
L'Inter viaggia a vele spiegate con le medio piccole, fatica con le big. Non in termini di prestazione ma contro le grandi i risultati
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter viaggia a vele spiegate con le medio piccole, fatica con le big. Non in termini di prestazione, che non è mai mancata finora, quelli che sono mancati contro le grandi sono i risultati.

Inter Lautaro
Getty Images

"Ieri il centro sportivo era deserto per un giorno di riposo, confermato dal tecnico che è uomo sempre fedele alla sua linea di condotta nonostante la sconfitta. Oggi si tornerà a lavorare in vista del mese in salita che inizia da Marassi, ma il tabù scontri diretti è l’argomento più caldo al momento. Il calo di prestazione quando si alza il livello della sfida farebbe pensare a un problema di natura mentale, ma nello staff c’è la convinzione che nessuno soffra psicologicamente le battaglie contro gli avversari più blasonati. Del resto, è lo stesso gruppo che la scorsa stagione scalava l’Europa fino alla cima, disarcionando giganti come Bayern e Barcellona. Semmai, il nuovo modo di giocare risulta particolarmente dispendioso, anche se i dati fisici nei big match non hanno mai palesato particolari cali: non è un caso che martedì sera più di un nerazzurro sia sembrato particolarmente stanco", analizza La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Inter, problema mentale con le big? Manca cattiveria, nello staff di Chivu c’è una convinzione- immagine 3
Getty

"In generale, ciò che è sempre mancata è una certa cattiveria nell’approccio alle singole sfide e nella finalizzazione sotto porta. I numeri testardi su cui Chivu e i suoi uomini si soffermano sono lì ad alimentare i dubbi: in sei scontri diretti l’Inter ha segnato sei volte appena, mentre nelle restanti quindici variegate partite in tutte le competizioni i gol sono stati ben 43. La media semplice di una rete a match si impenna a quasi tre (2,88 per la precisione): evidentemente, contro avversari più fisici e strutturati, i nerazzurri faticano a esercitare la pressione alta e il calcio dominante che stritola le medio-piccole. In attesa di misurarsi in campionato contro Conte tra 30 giorno, in quello scontro che potrà orientare definitivamente la Serie A, il tecnico romeno vuole guarire i suoi da questo antico malanno: la sensazione nello staff è che sia solo questione di dettagli e che, una volta saltato il tappo con una vittoria, sarà più facile affrontare qualsiasi tipo di rivale", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
Rigore? C’è un tema sul quale ha battuto Chivu nel post partita. Ecco a cosa si riferiva
Inter, preoccupano gli scontri diretti: a Riad prova del nove. E col Genoa un sinistro presagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA