"In generale, ciò che è sempre mancata è una certa cattiveria nell’approccio alle singole sfide e nella finalizzazione sotto porta. I numeri testardi su cui Chivu e i suoi uomini si soffermano sono lì ad alimentare i dubbi: in sei scontri diretti l’Inter ha segnato sei volte appena, mentre nelle restanti quindici variegate partite in tutte le competizioni i gol sono stati ben 43. La media semplice di una rete a match si impenna a quasi tre (2,88 per la precisione): evidentemente, contro avversari più fisici e strutturati, i nerazzurri faticano a esercitare la pressione alta e il calcio dominante che stritola le medio-piccole. In attesa di misurarsi in campionato contro Conte tra 30 giorno, in quello scontro che potrà orientare definitivamente la Serie A, il tecnico romeno vuole guarire i suoi da questo antico malanno: la sensazione nello staff è che sia solo questione di dettagli e che, una volta saltato il tappo con una vittoria, sarà più facile affrontare qualsiasi tipo di rivale", aggiunge Gazzetta.