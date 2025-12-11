Non è stata sola la decisione dell'arbitro a influire sulla sconfitta. Nel mirino, secondo il Corriere della Sera, anche qualche scelta del tecnico

Non è stata sola la decisione dell'arbitro a influire sulla sconfitta dell'inter col Liverpool. Nel mirino, secondo il Corriere della Sera, anche qualche scelta del tecnico Chivu.

"La differenza è che adesso l’Inter ha esportato il complesso dei big match anche in Europa, dove l’anno scorso perse solo a Leverkusen (ovviamente negli ultimi minuti) fino alla disfatta col Psg. Lunedì lo stesso Chivu ha ammesso «di non sapere cosa hanno dentro di loro i giocatori dopo il finale della scorsa stagione» ma di continuare a lavorare per eliminare qualsiasi scoria.

Allo stesso tempo la situazione di emergenza che si è creata contro i Reds ha mostrato l’inesperienza del giovane tecnico. Se è vero che l’Inter «ha 22 titolari» è sembrato abbastanza insolito il fatto che in 72 ore l’Inter abbia cambiato solo un uomo rispetto alla gara col Como (Mkhitaryan per Zielinski): era davvero necessario schierare per la prima volta in due partite ravvicinate Acerbi e panchinare Bisseck? Dopo la prestazione molto dispendiosa contro la squadra di Fabregas (nella quale, anche se non lo ammetterà mai, Chivu voleva una prova di forza contro il tecnico che era stato prescelto prima di lui per la panchina dell’Inter) Thuram era sembrato scarico già nel primo tempo col Liverpool: perché non sfruttare la finestra dell’intervallo per mettere nella mischia Bonny o Esposito?

Invece Chivu ha aspettato fino all’82° per un triplice cambio, avendo solo una finestra per fare le sostituzioni: comprensibile il timore di restare in 10 in caso di un altro infortunio, ma alcuni elementi erano già alla corda (lo stesso Thuram, Mkhitaryan che tornava titolare dopo un mese e mezzo) e forse qualcosa in più si poteva rischiare per non costringere la squadra a farsi schiacciare. Nove tiri in totale, solo uno pericoloso, e appena il 33% di contrasti vinti raccontano di una squadra scarica, prevedibile, che soffre da matti l’assenza di Dumfries e ha bisogno di più forze fresche. Altrimenti invertire la tendenza nei grandi scontri diretti diventa dura.