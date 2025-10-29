L'Inter stasera presenterà delle novità di formazione. Qualcosa cambierà rispetto a Napoli, ma senza stravolgimenti. Perché la posta in palio è alta e perché Chivu intende concedere una prova d'appello anche a chi ha sbagliato contro la squadra di Conte. Il tecnico vuole una reazione dal gruppo. Sulla gestione delle risorse si sofferma anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina: