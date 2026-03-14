Il calcio d'inizio di Inter-Atalanta si avvicina. Presto Cristian Chivu scioglierà le riserve sulla formazione da mandare in campo, ma resistono nella testa dell'allenatore alcuni dubbi. Quali? Li spiega il Corriere dello Sport. Si legge infatti:
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CdS – Inter, Chivu ha ancora qualche dubbio: due i ballottaggi in corso
"Prima di mandare in campo la sua Inter, Christian Chivu ha ancora qualche dubbio da sciogliere. I due ballottaggi riguardano principalmente la difesa e il centrocampo. Nel reparto arretrato bisogna scegliere tra Bisseck e Acerbi mentre in mezzo si giocano una maglia Sucic e Mkhitaryan per completare il terzetto con Zielinski e Barella. Ovviamente in difesa qualora la scelta ricadrà su Acerbi al centro, sarà Akanji a scalare da braccetto destro. Viceversa lo svizzero farà il centrale.
Giocando oggi alle 15, ieri sera la squadra è andata in ritiro e in settimana il tecnico romeno ha avuto modo di preparare la sfida nel dettaglio, non essendoci stati impegni infrasettimanali legati alle coppe. Tra i possibili titolari c'è anche Dumfries, che tornerebbe tale a oltre quattro mesi di distanza dall'ultima volta prima del guaio alla caviglia. Proprio a causa dei tempi di recupero così lunghi, il giocatore non ha una totale autonomia e nella giornata odierna tra l'altro è prevista pioggia a Milano con un campo inevitabilmente pesante. La decisione verrà presa oggi stesso da Chivu è in caso di esito positivo a fargli posto sarà Luis Henrique, caduto nuovamente nell'errore difensivo in occasione del derby sul gol decisivo".
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