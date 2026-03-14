"Prima di mandare in campo la sua Inter, Christian Chivu ha ancora qualche dubbio da sciogliere. I due ballottaggi riguardano principalmente la difesa e il centrocampo. Nel reparto arretrato bisogna scegliere tra Bisseck e Acerbi mentre in mezzo si giocano una maglia Sucic e Mkhitaryan per completare il terzetto con Zielinski e Barella. Ovviamente in difesa qualora la scelta ricadrà su Acerbi al centro, sarà Akanji a scalare da braccetto destro. Viceversa lo svizzero farà il centrale.

Giocando oggi alle 15, ieri sera la squadra è andata in ritiro e in settimana il tecnico romeno ha avuto modo di preparare la sfida nel dettaglio, non essendoci stati impegni infrasettimanali legati alle coppe. Tra i possibili titolari c'è anche Dumfries, che tornerebbe tale a oltre quattro mesi di distanza dall'ultima volta prima del guaio alla caviglia. Proprio a causa dei tempi di recupero così lunghi, il giocatore non ha una totale autonomia e nella giornata odierna tra l'altro è prevista pioggia a Milano con un campo inevitabilmente pesante. La decisione verrà presa oggi stesso da Chivu è in caso di esito positivo a fargli posto sarà Luis Henrique, caduto nuovamente nell'errore difensivo in occasione del derby sul gol decisivo".