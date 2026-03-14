"Scamacca è il giocatore che preferisco, nella capacità di tiro è meglio lui. Mi sembra più capace di giocare con la squadra, ha visione. È uno di quei giocatori che vedi sempre a testa alta quando punta la porta. Pio è un centravanti che ancora si deve fare, si vede che ha qualche anno di esperienza in meno. Il nerazzurro fa ancora troppo "la guerra" col diretto avversario e ha un po' più di difficoltà con la gestione della palla. Tuttavia non dimentichiamoci che per Pio emergere è più difficile in questo momento perché i titolari sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il fatto che comunque sia riuscito a trovare il suo spazio, nonostante l'età e questo tipo di concorrenza, è una delle sue grandi qualità. Scamacca è più un centravanti già fatto. Ma adesso mi piacerebbe vederlo in una grande squadra. lo se fossi un allenatore o un dirigente, uno come Scamacca lo vorrei sempre nella mia rosa. L'ho sempre detto, fin dai tempi in cui giocava al Sassuolo e poteva andare alla Juventus ma i bianconeri presero Vlahovic. Avrei puntato molto su di lui perché sa fare tutto e dopo l'infortunio è molto maturato.