C'è un messaggio che più di altri Cristian Chivu ha voluto comunicare ai suoi ragazzi negli ultimi giorni. Lo ha fatto perché lavorare sulla testa del gruppo era la cosa più importante dopo la sconfitta col Milan e in vista di oggi. Lo spiega il Corriere dello Sport:

"Già all’indomani del derby, Chivu ha insistito proprio su questi concetti. Ai suoi uomini ha ribadito tutta la sua fiducia e convinzione. Ci sono qualità, risorse ed energie in abbondanza per andarsi a prendere un tricolore che sarebbe assolutamente meritato per quanto messo in mostra finora. E che, peraltro, sarebbe il modo ideale per archiviare definitivamente tutte le amarezze della scorsa stagione. L’errore, invece, sarebbe quello di pensare di poter gestire o di amministrarsi. Per come è costruita, questa squadra ha bisogno di giocare con intensità e ritmo. La sfida con il Milan ne è stata la dimostrazione. L’Atalanta, dunque, è l’occasione per una reazione e per dare una risposta".