Retroscena Chivu: “Si è trascinato come uno straccio in conferenza per colpa di…”

Così Tuttosport il suo focus sul mister dell'Inter, che ieri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia del Napoli
Marco Astori
"Ha passato giorni migliori, Cristian Chivu". Apre così Tuttosport il suo focus sul mister dell'Inter, che ieri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della grande sfida del Maradona contro il Napoli. Il tecnico, però, come racconta il quotidiano, non era al top della condizione, anzi.

Prima che la conferenza stampa “degenerasse” (tra una cimice nella maglietta e le urla dei giocatori che pranzavano lì vicino: «Il giorno di riposo gli ha fatto male», la battuta dell’allenatore tra le risate dei presenti), l’ex tripletista si era trascinato come uno straccio fino alla poltrona davanti ai microfoni, per un fastidiosissimo virus che lo ha messo ko.

La speranza, non solo sua, è che il malessere non si propaghi alla squadra in una serata che può rappresentare il punto di svolta della stagione, con l’Inter alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions che può dare una spallata all’autostima di un Napoli che, al contrario, si presenterà al Maradona al termine di una settimana da incubo, iniziata con il ko col Toro e culminata con la storica batosta di Eindhoven".

