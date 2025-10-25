Anche l'Inter ha un'assenza in attacco con cui fare i conti per la gara di oggi a Napoli. Marcus Thuram non ha recuperato e non è partito per Fuorigrotta con la squadra, ma punta di essere in gruppo tra pochi giorni. Dal Corriere dello Sport arriva una previsione aggiornata sul rientro del francese:
CdS – Inter, quando torna Thuram? Con ogni probabilità…
La previsione aggiornata sul rientro dell'attaccante francese ormai fermo dalla gara con lo Slavia Praga
"Il numero 9, già assente nelle sfide contro Cremonese, Roma e Union Saint-Gilloise, non è a disposizione neanche per la gara di oggi contro il Napoli di Conte. Con ogni probabilità salterà anche il turno infrasettimanale con la Fiorentina. Proseguirà il suo percorso individuale per qualche altro giorno, prima del rientro in gruppo che a questo punto è previsto per la metà della settimana prossima. Si capirà più avanti se Tikus tornerà arruolabile per il Verona o per la sfida di Champions League contro il Kairat".
