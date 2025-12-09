"Cristian Chivu arriverà come di consueto molto presto ad Appiano Gentile, pronto ad accogliere i suoi ragazzi e vivere con loro le ore che separano l’Inter dal calcio d’inizio del match con il Liverpool. Si affaccerà più volte dalle parti del cancello del centro sportivo nerazzurro, nell’attesa di capire se comparirà Manuel Akanji, ieri assente a causa di una leggera sindrome influenzale. Farà il possibile per aggregarsi in gruppo, nonostante abbia saltato la rifinitura della vigilia: anche dalle sue condizioni dipenderanno le scelte di formazione per stasera".