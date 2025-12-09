In casa Inter sanno bene che non bisogna lasciarsi distrarre. Il Liverpool, seppur in crisi, non è da sottovalutare. Anzi, a questo punto può fare ancora più paura. Quindi bisogna fare in modo da tenere altissima la concentrazione. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Marcus Thuram proverà a essere prezioso come è risultato con il Como pochi giorni fa, in una partita che può regalare un margine quasi da ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions. Ma il primo comandamento nello spogliatoio è ben chiaro: guai a sottovalutare il Liverpool. L’immagine che meglio definisce i Reds attualmente è quella di una bestia ferita nell’orgoglio, arrivata in Italia proprio per giocarsi il tutto per tutto sperando di ritrovarsi. Le insidie non mancano mai in una sfida del genere".