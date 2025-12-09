"Io non metto muri, semmai costruisco ponti. Chissà se Cristian Chivu ha usato queste parole, come è successo ieri in conferenza stampa, per convincere Hakan Calhanoglu a credere nel nuovo corso Inter. Calhanoglu è finora l’operazione meglio riuscita di rilancio . In estate aveva litigato con Lautaro e fremeva per tornare in Turchia, oggi è il terzo cannoniere del campionato a 6 gol ed è tornato il faro della squadra. Ha commesso diversi errori, scivolando dentro a un blackout individuale, tra derby e Atletico, compreso un rigore sbagliato sotto alla Curva Nord. Ma nel complesso ha aggiunto molto all’Inter di Chivu, non solo in termini realizzativi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Sarà interessante capire come riuscirà a spegnere l’istinto giochista di Florian Wirtz, con il quale condivide il passato nel Bayer Leverkusen, sempre abile a capire i giocatori all’alba della carriera. Wirtz è stato uno dei colpi shock del Liverpool. Lui e Alexander Isak sono costati rispettivamente 137 e 148 milioni di euro, stabilendo nella stessa estate i record degli acquisti più costosi nella storia della Premier. Ma nessuno dei due, tra problemi fisici e di ambientamento, ha reso secondo le aspettative. In particolare Wirtz, una delle stelle dell’Europeo 2024, sta pagando la giovane età (22 anni) nel campionato più competitivo del mondo: avvolto dalla crisi generale, non ha ancora segnato un gol con il Liverpool (Isak, che di mestiere fa il centravanti, è a quota 2). Ma resta un giocatore molto temibile, se si accende, anche per l’attitudine all’assist vincente. Calhanoglu, aiutato di tanto in tanto dalle mezzali e dalle uscite di Acerbi, dovrà restringere gli spazi in pressione per impedirgli di inventare. Al tempo stesso, muovendo la palla come sa, Calha può innescare le verticalizzazioni dell’Inter e, perché no, andare al tiro: ha già concepito 4 gol da fuori area. Ha imparato a calciare a Leverkusen anche lui", analizza La Gazzetta dello Sport.