"La risposta del Liverpool è arrivata in avvio di ripresa: baricentro alzato e pressione più intensa. Così per l’Inter è tornato ad essere complicato costruire da dietro. Tuttavia, i nerazzurri hanno retto l’urto, per poi tornare a ripartire, gettando però al vento una serie di contropiede per troppa precipitazione. Colpa anche della stanchezza: solo che, avendo già utilizzato due slot, Chivu ha scelto di attendere oltre l’80’ per fare i cambi. A differenza di Slot, che invece ha potuto lanciato Bradley (subito pericoloso), per avere più spinta a destra, e Wirtz. Che, furbescamente, si è fatto cadere sull’inutile e leggere trattenuta di Bastoni, guadagnandosi il rigore che ha consegnato la vittoria ai Reds".