Sul finale del primo tempo l'Inter ha alzato i ritmi ieri sera quel tanto che bastava per mettere in difficoltà il Liverpool. Ma l'impeto non ha avuto la giusta continuità anche nella seconda frazione. Lo sottolinea il Corriere dello Sport:
"La risposta del Liverpool è arrivata in avvio di ripresa: baricentro alzato e pressione più intensa. Così per l’Inter è tornato ad essere complicato costruire da dietro. Tuttavia, i nerazzurri hanno retto l’urto, per poi tornare a ripartire, gettando però al vento una serie di contropiede per troppa precipitazione. Colpa anche della stanchezza: solo che, avendo già utilizzato due slot, Chivu ha scelto di attendere oltre l’80’ per fare i cambi. A differenza di Slot, che invece ha potuto lanciato Bradley (subito pericoloso), per avere più spinta a destra, e Wirtz. Che, furbescamente, si è fatto cadere sull’inutile e leggere trattenuta di Bastoni, guadagnandosi il rigore che ha consegnato la vittoria ai Reds".
