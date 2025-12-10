A decidere la sfida è stato un rigore assegnato al Liverpool e trasformato da Szoboszlai. Questa la moviola secondo La Gazzetta

A decidere la sfida è stato un rigore assegnato al Liverpool e trasformato da Szoboszlai. Questa la moviola secondo La Gazzetta dello Sport:

“Al 13’ pt, giusto il solo giallo a Lautaro: ritrae le gambe nel brutto contatto su Robertson. Al 31’ gol di Konaté: qui il Var fa la cosa giusta perché mostra un contatto - dopo il colpo di testa di Van Dijk - di Ekitike col braccio aperto. Rete annullata: ok. Al 39’, tiro di Thuram intercettato dal braccio di Van Dijk congruo alla dinamica. Al 38’, il rigore: Bastoni trattiene la maglia di Wirtz, gesto non reiterato e non travolgente . Un eccesso la chiamata e anche il rigore assegnato”.