L'Inter perde per un calcio di rigore molto discutibile, ma la prestazione dei nerazzurri non è stata di certo convincente
Inter, bisognava tentare di più. Serve più equilibrio, applausi a Chivu nel post partita
"Peccato invece per l’Inter che spreca l’occasione concessa dal calendario: si potrà inveire a lungo contro un rigore molto discutibile, ma difensori come Bastoni dovrebbero aver capito di essere entrati nell’era Var, e una trattenuta in area, pur con la visibilissima scena teatrale di Wirtz, mette a rischio un pari più che giusto. Inghilterra-Italia finisce 1-1, non 2-0 come spesso negli ultimi anni, ma il retrogusto amaro non andrà via presto", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Al di là di una sconfitta immeritata ai punti, ma effetto di un finale non interpretato al meglio, fa invece rabbia il ko dell’Inter. Chivu e i suoi potevano o forse dovevano tentare di più contro un Liverpool in evidente mancanza d’ossigeno sia fisico sia mentale, ma irriducibile: il primo successo in sette partite rilancia i Reds e comincia a complicare la strada di Champions per Chivu. Due sconfitte nei finali, prima con l’Atletico ora con il Liverpool, fanno molto male, sporcando l’euforia per il 4-0 al Como. Non c’è più continuità per nessuno o quasi, escluso forse il Bayern che però in Germania gioca un campionato tutto suo, ma i nerazzurri stanno sprecando i bonus di occasioni fallite. Non si può sbagliare ancora, serve più equilibrio. Il rischio è che si avverino le previsioni del sorteggio: la premonizione che la seconda parte del calendario sarebbe stata molto rischiosa. Adesso ci sono l’Arsenal che vuole il primato e il Borussia che gli ottavi deve conquistarseli fino alla fine. Non sono in dubbio i playoff con 12 punti, ma perdere gli ottavi diretti sarebbe un brutto colpo. Gli ultimi minuti non sono stati gestiti bene contro un Liverpool superiore a quello degli ultimi tempi, ma non certo impressionante. Gli infortuni però non hanno dato una mano a Chivu che, come al solito, ha vinto per stile dopo il fischio finale", aggiunge Gazzetta.
