"Al di là di una sconfitta immeritata ai punti, ma effetto di un finale non interpretato al meglio, fa invece rabbia il ko dell’Inter. Chivu e i suoi potevano o forse dovevano tentare di più contro un Liverpool in evidente mancanza d’ossigeno sia fisico sia mentale, ma irriducibile: il primo successo in sette partite rilancia i Reds e comincia a complicare la strada di Champions per Chivu. Due sconfitte nei finali, prima con l’Atletico ora con il Liverpool, fanno molto male, sporcando l’euforia per il 4-0 al Como. Non c’è più continuità per nessuno o quasi, escluso forse il Bayern che però in Germania gioca un campionato tutto suo, ma i nerazzurri stanno sprecando i bonus di occasioni fallite. Non si può sbagliare ancora, serve più equilibrio. Il rischio è che si avverino le previsioni del sorteggio: la premonizione che la seconda parte del calendario sarebbe stata molto rischiosa. Adesso ci sono l’Arsenal che vuole il primato e il Borussia che gli ottavi deve conquistarseli fino alla fine. Non sono in dubbio i playoff con 12 punti, ma perdere gli ottavi diretti sarebbe un brutto colpo. Gli ultimi minuti non sono stati gestiti bene contro un Liverpool superiore a quello degli ultimi tempi, ma non certo impressionante. Gli infortuni però non hanno dato una mano a Chivu che, come al solito, ha vinto per stile dopo il fischio finale", aggiunge Gazzetta.