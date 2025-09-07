"Chivu da allenatore del Parma ha incontrato la Juve a fine aprile. Si era già consumato l’avvicendamento con Tudor, poi confermato anche per questa stagione. Vero che la sfida si è giocata al Tardini, ma intanto il tecnico rumeno ha portato a casa la vittoria più prestigiosa della sua ancora breve carriera, grazie ad una prodezza di Pellegrino. Attenzione, non significa che l'idea sia quella di replicare lo stesso tipo di gara.

Allora c’era da compensare un chiaro ed evidente gap tecnico. Resta il fatto, però, che in quella circostanza Chivu ha saputo cogliere il modo per mettere in difficoltà il rivale. E allora non sarebbe una sorpresa se qualche situazione simile venga studiata e provata anche alla Pinetina. Certo il tecnico nerazzurro, causa rientri scaglionati e, in qualche caso, ritardati dei suoi nazionali, avrà i la sua truppa al completo solo a ridosso della partenza per Torino. Il tempo per studiare e applicare qualcosa, comunque, non mancherà".