Inter, chi tra Bisseck e Akanji contro la Juventus? Pro e contro delle due opzioni

Chivu dovrà decidere chi schierare come braccetto di destra: meglio il difensore tedesco o l'ultimo arrivato?
Da una parte l'usato sicuro, apparso però ancora in ritardo di condizione; dall'altra l'ultimo arrivato, che non ha ancora avuto modo di conoscere la nuova realtà, ma che dalla sua ha uno status più elevato e un livello di forma già positivo. Parliamo di Yann Bisseck e di Manuel Akanji, i due che si contenderanno una maglia da titolare nel centro-destra della difesa dell'Inter alla ripresa del campionato contro la Juventus.

Chivu e il suo staff valuteranno pro e contro di entrambe le soluzioni, come scrive il Corriere dello Sport: "Ci sarà anche spazio per inserire Akankji. L'ultimo arrivato, infatti, dovrebbe essere l'unico elemento di discontinuità rispetto all'Inter inzaghiana. Vero che catapultare in campo un giocatore con pochi allenamenti con i compagni è un rischio. Ma forse lo sarebbe ancora di più confermare Bisseck dopo l'errore che è costato il gol di Atta contro l'Udinese. Il tedesco, in questi giorni sta lavorando alla Pinetina per migliorare la sua condizione. Contro i friulani era in ritardo e si è visto, ma, con Pavard in uscita, Chivu ha preferito schierarlo comunque.

Akanji, invece, oltre che esperto, sembra in perfetta forma, come si è visto con la Svizzera, nel match contro il Kosovo, inaugurato proprio da un suo gol. Insomma, contro Yildiz, che a Bisseck aveva già fatto male nel 4-4 dello scorso ottobre, meglio andare sul sicuro".

