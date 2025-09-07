Inter, difesa di bomber: dalle nazionali una buona notizia inattesa per Chivu

La vena realizzativa di alcuni dei giocatori che di mestiere fanno altro può essere una chiave anche per la gara con la Juventus

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 12:02)

Se confermato, sarebbe un trend sicuramente interessante. Le premesse sono piuttosto piacevoli per Cristian Chivu, che in queste prime settimane di stagione, tra campionato e nazionale si è ritrovato i suoi difensori in gol più di una volta. Sul tema, concentrandosi su quanto accaduto negli ultimi giorni, è tornato anche TuttoSport. Si legge infatti nel giornale di oggi:

"Certo, contro i bianconeri, salute e rientri dalle nazionali senza sorprese permettendo, i gol saranno affare dei soliti Lautaro Martinez (a segno con l’Argentina) e Marcus Thuram (rimasto venerdì in panchina con la Francia). Ma dai primi giorni di questa sosta per le nazionali Chivu ha ricevuto belle notizie in quanto a gol segnati dai suoi difensori. Hanno trovato la via delle rete, infatti, Dumfries (giovedì contro la Polonia), Akanji (venerdì contro il Kosovo) e Bastoni (sempre venerdì contro l’Estonia). Tre gol per tre giocatori che sabato prossimo all’Allianz Stadium saranno titolari.

Bastoni e Dumfries sicuramente, Akanji probabilmente, anche se il primo allenamento da giocatore dell’Inter lo disputerà mercoledì quando arriverà ad Appiano dopo il secondo impegno con la Svizzera in programma lunedì a Basilea contro la Slovenia. Il difensore prelevato l'ultimo giorno di mercato in prestito dal Manchester City è candidato a prendere il posto sul centrodestra della retroguardia occupato nelle ultime due stagioni da Pavard (andato via) e Bisseck".