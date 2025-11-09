Marcus Thuram è tornato tra i convocati già mercoledì. Stasera si rivedrà in Serie A dopo diverse settimane, ma molto probabilmente non dal primo minuto. Allora come gestirlo per averlo al meglio contro il Milan? Sottolinea il Corriere dello Sport in edicola oggi:
CdS – Inter, come gestire Thuram? Una cosa sembra già scontata stasera
Il focus sul francese tornato a disposizione e in campo contro il Kairat ma probabilmente non titolare oggi
"Per il suo ritorno dal primo minuto, dunque, occorrerà attendere il derby con il Milan, alla ripresa dopo la sosta. Sosta che Tikus trascorrerà alla Pinetina, visto che Deschamps ha deciso di esentarlo dalle convocazioni. Sarà la migliore opportunità per raggiungere la migliore condizione. Intanto, altri minuti li accumulerà già stasera, visto che la staffetta con Bonny si può dare per scontata".
