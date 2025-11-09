CorSera su Acerbi: “Ecco come ha reagito all’esclusione con la Fiorentina. E Chivu ha…”

Ci sono un paio di ballottaggi per Chivu nella formazione che il tecnico ha in mente contro la Lazio: uno di questi riguarda Acerbi

9 novembre 2025

Thuram è tornato in campo per circa 20' contro il Kairat e spera di avere una maglia da titolare contro la Lazio ma la decisione di Chivu arriverà solo in giornata. Al momento, infatti, è Bonny ad essere in vantaggio sul connazionale e non è l'unico ballottaggio.

Thuram potrebbe tornare titolare (manca dal 27 settembre) o più saggiamente, dopo i 20’ giocati con il Kairat, aggiungere minutaggio nella ripresa: in quel caso toccherebbe a Bonny aiutare Lautaro a sbloccarsi in campionato dopo 4 partite di astinenza, inframmezzate dai gol in Champions con St Gilloise e Kairat: l’esultanza rabbiosa del Toro dopo il gol ai kazaki, non ha sbollito la sua frenesia, che non è l’ingrediente migliore in area di rigore.

"La scelta che però oggi pesa di più è quella del centrale difensivo, perché Acerbi — sempre titolare negli ultimi anni nelle partite che contano di più — non gioca da quindici giorni, cioé dalla notte complicata di Napoli. Contro Fiorentina e Verona, Chivu ha provato Bisseck centrale per avere più velocità, sia nelle proiezioni offensive che nel ritorno al posto di guardia, per poi dare spazio a De Vrij in Coppa", spiega il CorSera che poi aggiunge:

"Acerbi non ha gradito l’esclusione con la Fiorentina («Qualcuno si è incazzato perché pensava di giocare...» ha chiosato l’allenatore) e si è fatto notare solamente per un tentativo di zuffa contro Orban del Verona, quando è stato richiamato all’ordine e trattenuto (grazie anche alla stazza) da Pio Esposito, che ha 17 anni meno di lui. Se tornerà titolare, l’ex pupillo di Inzaghi, sarà quindi molto carico".