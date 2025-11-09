FC Inter 1908
CdS – Inter-Lazio, Lautaro ancora dal 1′. Con lui in attacco ci sarà…

L'aggiornamento dal quotidiano sul capitano nerazzurro e sul partner d'attacco di questa sera
Daniele Vitiello
Il gol in Champions League dovrebbe avergli dato un nuovo slancio. Lautaro Martinez ha ritrovato quel pizzico di fiducia che aveva smarrito e ora punta a essere ancora decisivo. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, rivelando chi dovrebbe giocare al suo fianco:

"Il Toro è pronto a caricare ancora. E adesso nel suo mirino ha messo la Lazio. Dopo essere tornato al gol in Champions, Lautaro vuole rompere il digiuno anche in campionato. Dura da 4 gare: l’ultimo “timbro” risale al match con la Cremonese, poco più di un mese fa. A regalargli l’assist per sbloccare il risultato fu Bonny, destinato a essere al suo fianco anche questa sera contro la squadra di Sarri. A meno di sorprese, infatti, Thuram comincerà dalla panchina, come contro il Kairat, mercoledì scorso. Il francese era al rientro dopo un mese di stop e, nella ventina di minuti in cui è rimasto in campo, ha dato segnali senz’altro positivi. Ma probabilmente non sufficienti per convincere Chivu a lanciarlo subito titolare".

