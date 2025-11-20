Piotr Zielinski aveva lanciato un piccolo allarme dopo Malta-Polonia. Il centrocampista dell'Inter si era detto dolorante a un polpaccio, generando comunque un po' di apprensione in casa nerazzurra. Ieri ha avuto modo di confrontarsi con Chivu e con i medici sul tema al rientro ad Appiano. L'aggiornamento emerge direttamente dal Corriere dello Sport. Si legge infatti: "Una specifica è doverosa per quanto concerne Zielinski, visto che da ieri è tornato ad Appiano e come tutti gli altri nazionali si è dedicato a un lavoro più blando.

La parentesi con la Polonia gli ha portato qualche dolorino a livello fisico, avendo anche disputato 180 minuti in soli 4 giorni, ma il giocatore si è dimostrato tranquillo e l’Inter non ha fissato esami medici per approfondire la sua situazione. Già oggi se ne saprà di più su una possibile evoluzione, ma se l’ex Napoli dovesse essere a mezzo servizio in ogni caso è abile e arruolabile Sucic, che è pronto al debutto nel derby di Milano e con la Croazia ha disputato solo 90 minuti, saltando la seconda delle due partite previste".