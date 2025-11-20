FC Inter 1908
CdS – Inter, come sta Zielinski? Ieri ad Appiano ha chiarito la situazione

Il centrocampista nerazzurro era uscito dolorante dal campo dopo il secondo impegno con la Polonia
Daniele Vitiello
Piotr Zielinski aveva lanciato un piccolo allarme dopo Malta-Polonia. Il centrocampista dell'Inter si era detto dolorante a un polpaccio, generando comunque un po' di apprensione in casa nerazzurra. Ieri ha avuto modo di confrontarsi con Chivu e con i medici sul tema al rientro ad Appiano. L'aggiornamento emerge direttamente dal Corriere dello Sport. Si legge infatti: "Una specifica è doverosa per quanto concerne Zielinski, visto che da ieri è tornato ad Appiano e come tutti gli altri nazionali si è dedicato a un lavoro più blando.

La parentesi con la Polonia gli ha portato qualche dolorino a livello fisico, avendo anche disputato 180 minuti in soli 4 giorni, ma il giocatore si è dimostrato tranquillo e l’Inter non ha fissato esami medici per approfondire la sua situazione. Già oggi se ne saprà di più su una possibile evoluzione, ma se l’ex Napoli dovesse essere a mezzo servizio in ogni caso è abile e arruolabile Sucic, che è pronto al debutto nel derby di Milano e con la Croazia ha disputato solo 90 minuti, saltando la seconda delle due partite previste".

