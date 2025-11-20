L'Aia ha diramato le designazioni per il prossimo weekend di campionato. La scelta per il derby tra Inter e Milan è caduta su Sozza

Andrea Della Sala Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 09:32)

Ieri l'Aia ha diramato le designazioni per il prossimo weekend di campionato. La scelta per il derby tra Inter e Milan è caduta su Simone Sozza.

"Inter-Milan è roba sua, dentro a San Siro domenica sera si concentrerà la massima espressione di ciò che è il calcio born in Milano, in un senso o nell’altro. La scelta del designatore Gianluca Rocchi la si immaginava da almeno tre giorni e adesso si sa. E da parte dei calciatori, soprattutto, è bene sapere quella cosa lì: il cartellino giallo, Simone Sozza, 38 anni, lo mette sempre nella tasca destra dei pantaloncini, il rosso ovviamente dall’altra parte. Riti svelati da lui stesso. Come tutti ne hanno. Sozza ha anche raccontato a Dazn che nella vestizione si mette sempre prima il calzettone destro di quello sinistro, ma questo è un rituale suo, ognuno ha le sue fissazioni che lo fanno stare meglio; quel che conta è cosa succederà nel derby di Milano, la città nella quale Simone Sozza è nato nel 1987, lui arbitro internazionale e che in questa stagione ha diretto una volta l’Inter (contro la Fiorentina) e non ancora il Milan", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Simone Sozza in questa stagione ha diretto 5 gare in A e due in Champions League, nella passata stagione 17 gare di A con un totale di 61 cartellini gialli, una sola doppia ammonizione e zero (zero…) espulsioni dirette. Insomma, molta tasca destra e praticamente nulla la frequentazione nella tasca sinistra dei pantaloncini. Rigori, 10. In questa stagione, già 18 cartellini gialli nelle 5 gare di massima serie ma anche due espulsioni, già più dell’anno scorso: in un altro derby però, Lazio-Roma 0-1, diretto bene e con Belahyane e Guendouzi espulsi nel finale della partita. Quello della Capitale è stato il suo secondo derby alla romana: è l’uomo delle stracittadine, evidentemente. Gianluca Rocchi si fida e l’ha considerato più pronto rispetto a Massa che ha duellato con Sozza nel testa-a-testa delle ultime ore che hanno preceduto la designazione".

"Terzo derby della Madonnina, dicevamo. E ancora unico nativo milanese che dirigerà questa gara dal dopoguerra in poi (Casarin, nato a Mestre ma della sezione di Milano dal ‘60, diresse l’ultima stracittadina fra Mazzola e Rivera nel ‘77) . Il suo primo derby fu quello del 5-1 per l’Inter, settembre 2023, che segnò la stagione del Milan di Pioli. Il 6 gennaio 2025, il bis con rimonta rossonera nella finale di Supercoppa a Riad. Con tre derby diretti, fra l’altro, Sozza entra nell’élite: Doveri e Mariani sono a 4 derby, Guida a 5, Collina a 6 di cui tre consecutivi tra il 2001 e il 2002. Sozza ha cominciato come tanti: giocava a calcio con un amico che gli consigliò di provare a iscriversi a un corso arbitrale", aggiunge Gazzetta.