FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, oggi la decisione su Dumfries: la bilancia pende da un lato

news

CdS – Inter, oggi la decisione su Dumfries: la bilancia pende da un lato

CdS – Inter, oggi la decisione su Dumfries: la bilancia pende da un lato - immagine 1
Dal quotidiano in edicola stamattina l'aggiornamento sulle condizioni del laterale olandese
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Oggi giornata da dentro o fuori per Denzel Dumfries. L'esterno olandese riceverà il responso finale in vista di Inter-Milan di domenica sera. Ne parla anche il Corriere dello Sport:

CdS – Inter, oggi la decisione su Dumfries: la bilancia pende da un lato- immagine 2
Getty Images

"L’avvicinamento dell’Inter alla stracittadina contro il Milan entra nel vivo. Da qui a domenica Chivu dovrà chiudere il cerchio sulle scelte da compiere, con riflessi inevitabili sull’undici iniziale che sfiderà i rossoneri. Il dubbio più rilevante riguarda le condizioni fisiche di Denzel Dumfries, non al meglio per via del fastidio alla caviglia sinistra.

La decisione definitiva verrà presa nella giornata odierna. Al momento la bilancia pende verso un esito negativo, con la necessità ulteriore di non correre alcun rischio per evitare di aggravare la situazione. L’olandese (che ieri si è allenato a parte) si porta dietro questo guaio fisico da oltre dieci giorni, da uno scontro di gioco con Zaccagni durante Inter-Lazio disputata prima della sosta, e non ha disputato le ultime partite dell’Olanda contro Polonia e Lituania durante l’ultima sosta".

Leggi anche
Inter, col Milan una raccomandazione in difesa. Bisseck o Acerbi? Chivu più orientato su…
CdS – Inter-Milan, sarà derby storico: per la prima volta dopo 90 anni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA