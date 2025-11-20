Oggi giornata da dentro o fuori per Denzel Dumfries. L'esterno olandese riceverà il responso finale in vista di Inter-Milan di domenica sera. Ne parla anche il Corriere dello Sport:
news
CdS – Inter, oggi la decisione su Dumfries: la bilancia pende da un lato
"L’avvicinamento dell’Inter alla stracittadina contro il Milan entra nel vivo. Da qui a domenica Chivu dovrà chiudere il cerchio sulle scelte da compiere, con riflessi inevitabili sull’undici iniziale che sfiderà i rossoneri. Il dubbio più rilevante riguarda le condizioni fisiche di Denzel Dumfries, non al meglio per via del fastidio alla caviglia sinistra.
La decisione definitiva verrà presa nella giornata odierna. Al momento la bilancia pende verso un esito negativo, con la necessità ulteriore di non correre alcun rischio per evitare di aggravare la situazione. L’olandese (che ieri si è allenato a parte) si porta dietro questo guaio fisico da oltre dieci giorni, da uno scontro di gioco con Zaccagni durante Inter-Lazio disputata prima della sosta, e non ha disputato le ultime partite dell’Olanda contro Polonia e Lituania durante l’ultima sosta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA