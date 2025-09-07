Dal Corriere dello Sport di oggi rimbalza la candidatura forte di Mkhitaryan per una maglia da titolare in Juventus-Inter. A scapito di chi? Probabilmente Sucic, ricomponendo quindi la mediana di inzaghiana memoria. Con Calhanoglu al centro, per un motivo. Spiega il quotidiano:
CdS – Inter, confermata la principale richiesta fatta da Chivu ai giocatori
Ad Appiano Gentile l'allenatore nerazzurro studia il piano partita per affrontare i bianconeri sabato prossimo
"Il turco, però, pur rimanendo sott’acqua contro l’Udinese, è comunque il giocatore che può prendere in mano la squadra. E, con la sua visione di gioco, innescare le verticalizzazioni rapide. Che poi sono la principale richiesta fatta da Chivu ai suoi uomini. Già perché, come premesso, pur nella conservazione dei componenti, l’idea del tecnico rumeno resta quella di installare un nuovo software nel sistema operativo nerazzurro. E la strada continuerà ad essere battuta".
