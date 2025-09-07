Manca meno di una settimana ormai al ritorno del campionato di Serie A. L'Inter sabato pomeriggio farà visita alla Juventus, nel tentativo di rialzarsi subito dopo la sconfitta contro l'Udinese. Chivu sta già pensando alla formazione da mandare in campo, che - secondo il Corriere dello Sport - potrebbe cambiare rispetto alle precedenti due. Si legge infatti sul quotidiano:

"Negli uomini sì, ma non necessariamente nello stile di gioco. Con tutta probabilità, l’Inter che, alla ripresa del campionato, farà visita alla Juventus sarà identica o quasi a quella inzaghiana. Vero che è stato così anche contro Torino e Udinese, con l’unica eccezione di Sucic. Proprio il centrocampo, però, era il marchio di fabbrica del tecnico piacentino.