La Gazzetta dello Sport oggi riporta una clamorosa statistica del nuovo arrivato Manuel Akanji. Il difensore dopo gli impegni con la sua Svizzera si metterà subito a disposizione di Cristian Chivu, che deciderà se farlo partire dal 1’ contro la Juventus.
La clamorosa statistica di Akanji: nessuno meglio di lui in Premier League!
Akanji, la clamorosa statistica—
“Non solo aggressivo nel passo avanti che costringe l’attaccante a tentare il dribbling per uscire dall’impasse ma anche propositivo palla al piede. Non è un caso che, nell’ultima stagione pure rovinata da un lungo infortunio, Akanji sia risultato il difensore più preciso dell’intera Premier League nei passaggi (93,6%).
E non erano solo i tocchetti ravvicinati al compagno più vicino, di chi suda freddo a contatto con il calore del pallone, ma an che giocate verticali di qualità”.
