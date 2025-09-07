FC Inter 1908
La clamorosa statistica di Akanji: nessuno meglio di lui in Premier League!

La Gazzetta dello Sport oggi riporta una clamorosa statistica del nuovo arrivato Manuel Akanji in Premier League
La Gazzetta dello Sport oggi riporta una clamorosa statistica del nuovo arrivato Manuel Akanji. Il difensore dopo gli impegni con la sua Svizzera si metterà subito a disposizione di Cristian Chivu, che deciderà se farlo partire dal 1’ contro la Juventus.

Akanji, la clamorosa statistica

—  

“Non solo aggressivo nel passo avanti che costringe l’attaccante a tentare il dribbling per uscire dall’impasse ma anche propositivo palla al piede. Non è un caso che, nell’ultima stagione pure rovinata da un lungo infortunio, Akanji sia risultato il difensore più preciso dell’intera Premier League nei passaggi (93,6%).

E non erano solo i tocchetti ravvicinati al compagno più vicino, di chi suda freddo a contatto con il calore del pallone, ma an che giocate verticali di qualità”.

