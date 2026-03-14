Le considerazioni dal quotidiano sul reparto avanzato nerazzurro inceppato nell'ultimo periodo ma desideroso di una grande prova

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 11:46)

Inter-Atalanta dovrà essere la gara della scossa per tutta la squadra. In particolare, Chivu si attende risposte importanti dal reparto avanzato, rimasto a secco di gol per cinque partite. Ma cosa chiede ai suoi? Il Corriere dello Sport entra nello specifico:

"L’allenatore rumeno scommette ora sulla prova d’orgoglio della squadra in generale, ma nello specifico ancor di più del suo reparto avanzato. L’obiettivo è tornare a segnare nella gara che avrà un peso enorme nell’economia della lotta scudetto.

Toccherà all’ormai recuperato Marcus Thuram prendere in mano la situazione, con Pio Esposito pronto ad agire al suo fianco e desideroso di mettersi alle spalle la grande delusione per un derby finito molto diversamente da come sognava. Una prova convincente servirà a entrambi per mettere da parte la delusione dell’ultimo periodo e per proiettarsi in avanti con rinnovata fiducia, anche perché Esposito cerca un segnale da mandare a Gattuso in attesa degli impegni con l’Italia in programma a breve.

In base ovviamente a quanto riusciranno a incidere là davanti si giudicheranno le loro prestazioni, ma non è su quel fronte che si esauriscono le richieste di Chivu: bisogna tenere in considerazione il grande lavoro che serve alla squadra sia in fase di pressione sugli avversari che nella gestione dei palloni per far rifiatare la difesa e per alzare il baricentro all’occorrenza.

Anche in quest’ottica servirà l’apporto di Bonny dalla panchina. L’ex Parma ha le caratteristiche perfette per entrare in corso d’opera e adattarsi a qualsiasi tipo di spartito. La voglia di cancellare la brutta prova con il Milan non gli mancherà di certo. Toccherà a tutti e tre tranquillizzare capitan Lautaro, che intanto corre contro il tempo per tornare ad aiutare la squadra. Per stavolta possono farcela anche senza di lui".