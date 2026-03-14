"Cristian Chivu e Raffaele Palladino, guardandosi da una panchina all'altra, avranno l'impressione di specchiarsi. Sono tutti e due innamorati della difesa a tre, e ugualmente convinti che dopo le sconfitte un giorno di riposo alla squadra possa essere una cura. «Ai miei tempi sarebbe stato impensabile, ma con il calendario fitto di oggi, ha senso: il recupero è spesso il migliore allenamento», dice Paganin. Entrambi i tecnici sono stati muti alla vigilia anche per non parlare del dolore recente. L'ennesimo derby perso, per i nerazzurri di Milano, l'imprevisto risultato tennistico, per i nerazzurri di Bergamo, che in Champions vogliono tornarci, ma che sono settimi, a cinque punti dal quarto posto".