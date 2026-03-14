Inter-Atalanta di oggi mette di fronte anche due tecnici giovani e ambiziosi. Sarà una sfida non banale, considerando il peso specifico che porta con sé e il momento in cui arriva. Ne parla anche La Repubblica in edicola stamattina. Si legge infatti sul quotidiano:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Inter-Atalanta, a Chivu e Palladino sembrerà di specchiarsi: entrambi ieri…
news
Repubblica – Inter-Atalanta, a Chivu e Palladino sembrerà di specchiarsi: entrambi ieri…
Il focus sugli allenatori delle due nerazzurre che si sfideranno questo pomeriggio al Meazza
"Cristian Chivu e Raffaele Palladino, guardandosi da una panchina all'altra, avranno l'impressione di specchiarsi. Sono tutti e due innamorati della difesa a tre, e ugualmente convinti che dopo le sconfitte un giorno di riposo alla squadra possa essere una cura. «Ai miei tempi sarebbe stato impensabile, ma con il calendario fitto di oggi, ha senso: il recupero è spesso il migliore allenamento», dice Paganin. Entrambi i tecnici sono stati muti alla vigilia anche per non parlare del dolore recente. L'ennesimo derby perso, per i nerazzurri di Milano, l'imprevisto risultato tennistico, per i nerazzurri di Bergamo, che in Champions vogliono tornarci, ma che sono settimi, a cinque punti dal quarto posto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA