"Inter-Atalanta anticipa di 12 giorni il playoff con cui l’Italia si gioca l’accesso al Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e, a meno di due settimane dall’appuntamento clou dell’anno azzurro, a San Siro è atteso Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico sta continuando il suo giro per gli stadi della Serie A; recentemente si è visto a Bergamo per Atalanta-Napoli e poi ha assistito dal vivo anche al derby di Milano di domenica scorsa. Oggi pomeriggio sarà in tribuna al Meazza per rivedere da vicino i tanti azzurri (o “azzurrabili”) delle due squadre", rivela La Gazzetta dello Sport.