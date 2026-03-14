Oggi si giocherà alle 15 Inter-Atalanta. Sugli spalti di San Siro ci sarà anche il ct dell'Italia Gattuso per visionare gli italiani per il playoff
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Inter-Atalanta, anche Gattuso sugli spalti di San Siro. 8 italiani in campo, le scelte venerdì
"Inter-Atalanta anticipa di 12 giorni il playoff con cui l’Italia si gioca l’accesso al Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e, a meno di due settimane dall’appuntamento clou dell’anno azzurro, a San Siro è atteso Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico sta continuando il suo giro per gli stadi della Serie A; recentemente si è visto a Bergamo per Atalanta-Napoli e poi ha assistito dal vivo anche al derby di Milano di domenica scorsa. Oggi pomeriggio sarà in tribuna al Meazza per rivedere da vicino i tanti azzurri (o “azzurrabili”) delle due squadre", rivela La Gazzetta dello Sport.
"Dovrebbero essere otto gli italiani in campo dal primo minuto, salvo sorprese: da Dimarco a Barella e Pio, da Carnesecchi a Zappacosta e Scalvini. Tuttavia non tutti li rivedremo a Bergamo il 26 marzo per la prima e già decisiva sfida all’Irlanda del Nord. Comunque per la lista dei convocati per gli impegni di qualificazione al Mondiale non manca tanto: venerdì prossimo, il 20, Gattuso scioglierà ogni riserva e sceglierà con chi giocarsi l’accesso alla competizione a cui l’Italia manca ormai da ben 12 anni", aggiunge Gazzetta.
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