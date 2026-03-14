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CdS – Inter, da cinque partite una strana coincidenza da sconfiggere oggi

Inter Chivu
Il quotidiano si sofferma su un aspetto che accomuna le ultime gare della squadra di Cristian Chivu
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Qualcosa si è inceppato nell'Inter di Chivu. Basta riprendere i tabellini delle ultime sfide per capirlo. C'è una costante, infatti, che balza agli occhi e che sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:

Inter Chivu
Getty Images

"Sarà una coincidenza, ma da quando si è fermato Lautaro Martinez l’attacco dell’Inter ha smesso di segnare. Sono trascorse cinque partite ormai. Tocca risalire alla gelida trasferta norvegese di Champions per l’ultimo acuto di uno dei quattro ragazzi del reparto avanzato di Chivu.

Quella sera, sul sintetico di Bodø, fu Pio Esposito a tenere accese le speranze di qualificazione dei nerazzurri, franati poi al ritorno con la seconda sconfitta in altrettante partite contro la rivelazione di questa edizione della massima competizione europea. Dal gol del classe 2005 è iniziato un digiuno durato fino a questo momento ben cinque partite, un’eternità in considerazione dell’apporto che gli attaccanti hanno sempre garantito alla capolista della Serie A".

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