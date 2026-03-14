Qualcosa si è inceppato nell'Inter di Chivu. Basta riprendere i tabellini delle ultime sfide per capirlo. C'è una costante, infatti, che balza agli occhi e che sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:

"Sarà una coincidenza, ma da quando si è fermato Lautaro Martinez l’attacco dell’Inter ha smesso di segnare. Sono trascorse cinque partite ormai. Tocca risalire alla gelida trasferta norvegese di Champions per l’ultimo acuto di uno dei quattro ragazzi del reparto avanzato di Chivu.